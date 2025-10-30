台鐵「菸廠尋味便當」 松山文創園區10/31起限量販售

今年台鐵首度和松菸合作，推出以活動主題「沿之有物」為主題的「菸廠尋味」期間限定便當。 圖：台鐵／提供

[Newtalk新聞] 2025松山文創園區「原創基地節」將在明(31)日登場！今年，台灣鐵路公司首度和松山文創園區合作，在活動期間推出以活動主題「沿之有物」為主題的「菸廠尋味」活動期間限定便當。「菸廠尋味便當」每份售價150元，販售時間為10月31日到11月16日間每一天的午餐、晚餐時段，售完為止。

自2012年松山文創園區首度舉辦「原創基地節」至今，已有超過100組原創作品在活動中展出。今年2025松菸原創基地節活動以天工開物、沿流溯源發想，訂定「沿之有物 TRACING THE ECHOES」主題，展出6組現地創作、2組現地表演和一間主題展，將舊鐵道運輸路徑與城市產業發展脈絡串聯，帶領觀眾走入歷史，從松山文創園區內一條不到500公尺長的舊軌道支線，看見台北城市鐵路廊道對城市帶來的影響。活動時間為10月31日到11月16日為止。

台鐵公司表示，今年台鐵公司首度和松山文創園區合作，以松菸原創基地節主題「沿之有物」為靈感，與台鐵台北餐旅分處便當團隊合作，設計「菸廠尋味」活動期間限定便當。其中的「沿」象徵依循鐵道路徑回望歷史；「物」則代表沿線產業遺產和人文故事，讓旅客在享用便當的同時，也能探尋縱貫線與台北城市發展的歷史軌跡。

2025松菸原創基地節限定「菸廠尋味便當」將在10月31日中午起，在台北夢工廠、松山夢工廠、南港夢工廠和七堵販賣台同步起售，販售時間為10月31日到11月16日間的每個午餐、晚餐時段，每份售價150元，售完為止。台鐵公司說明，本次「菸廠尋味便當」為雙主菜便當，主菜包括味噌雞排和佃煮鯖魚；主食選用地瓜飯，搭配柚香蓮藕、菜脯蛋、美白菇和花椰菜，重現舊時工廠餐桌的樸實風味。

