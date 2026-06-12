台鐵「蒸機女王」僅3趟次下週開搶！CT273蒸汽火車行駛路線曝

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【記者莊偉祺／台北報導】又到了鐵道旅遊年度盛事「仲夏寶島號蒸汽火車活動」，今年由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東，只有3趟次下週開放訂票，每張票2188元。

台鐵今（11日）公布，今年仲夏寶島號將由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東，3趟次分別於7月18日、8月1日、8月15日開行，沿途停靠玉里、富里、池上、關山及終點台東站。3趟次行程統一於6月15日上午10時在官網開放訂購。

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這次乘著仲夏寶島號蒸汽火車遊花東縱谷，將停靠有「富米之鄉」美稱的富里站、穀倉造型的池上站，也可造訪參觀東、西洋風格混搭建造的關山舊站房，以及富有各站特色的小農市集。

台鐵補充，今年「仲夏寶島號蒸汽火車活動」每張票單一售價2188元，憑車票於搭乘當天送紀念品一份，列車上和停靠站還有各種小活動，幸運旅客另有小驚喜。

有蒸汽火車女王美稱的CT273「仲夏寶島號」。易遊網提供何映潼攝

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