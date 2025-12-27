台鐵「調漲票價」轉虧為盈！今年收入比去年增加26億元

台鐵公司化後，於114年6月23日調漲票價，至今已逐漸回本甚至賺錢。(示意圖) 圖：台鐵／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台鐵公司化後，於114年6月23日調漲票價，至今已逐漸回本甚至賺錢。台鐵公司表示，今年客運收入較去年增加26億元，平均日運量近67萬人次，較113年增加2.9％；事故率已達成97.5％的目標；不過今年準點率截至10月僅94.24％，沒有達標。

台鐵表示，公司化後各方面都有進步。在安全改革方面，臺鐵持續加速老舊設備更新與車輛汰換、行車與電務系統改善，並執行五年安全提升方案，從人員、設備、環境與組織四面向落實23項提升措施，每週召開「經營管理會議」檢討行車、維修、安全等指標，強化行車安全。截

廣告 廣告

至114年1至11月事故統計，重大事故2件、較去年減少2件；一般事故38件、較去年減少3件；行車異常事件759件、較去年減少88件，呈現下降趨勢。準點率在扣除不可抗力因素後，11月已達成97.5％的目標。

至於客運營收方面，自114年6月23日起截至12月19日調漲票價後，平均每日上車人數65.2萬人次，票務收入6,444.3萬元，相較去年同期票價調整前平均每日上車人數64.3萬人次、票務收入5,033.6萬元，每日客運量增加約1萬人次(1.4％)；票務收入增加1,410.7萬元(28.0%)。預估全年客運收入較113年增加約26億元，平均日運量近67萬人次，較113年增加2.9％；TPASS平均上車人數為18.5萬人次，較去年同期成長26.3%。

平日及周休二日將所有對號列車的團體額度提高至30％；在3日以上的連續假期期間，自強號列車（不含普悠瑪及太魯閣號）團體額度調高至20％，莒光號列車則調高至30％。針對市場不同需求陸續推出鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號、兩鐵旅遊列車、環島之星、山嵐、海風等觀光列車。114年1-11月鐵道觀光營收達約1億元，較去年同期成長15.12％，預估全年營收可超過1.2億元。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

2波「西伯利亞冷空氣」接力南下！鄭明典示警：1月確定更冷

4年後再出發！台鐵集集線明年1/5復駛 首班彩繪列車亮相