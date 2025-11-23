台鐵「超猛新公告」遭批看不懂！小編1句全場讚爆：贏了
生活中心／周希雯報導
為強化乘車安全及維護品質，台鐵經常以公告提醒乘客，甚至出動車長以廣播制止，但仍時常有人無視規定、最後釀成紛爭。由於近年頻傳旅客衝突，台鐵近日又推出新版公告，以簡單白底黑字提醒乘客，若滋事喧鬧將面臨法律刑責問題，竟被部分網友批評，「這樣設計誰看得懂？」不過該文馬上反被網友砲轟，台鐵小編也現身欣慰表示，「有吸引到您的注意『真嗣』太好了」，瞬間收穫一票人讚賞。
近日有Threads網友發文，拍下台鐵推出新版警語廣告狠批，「台鐵這個設計是認真的嗎⋯這到底是誰看得懂？？像極法律系教授改到大一新生考卷的樣子，凌亂而毫無體系」。從圖片可見，相比過往圖片佔據大版面的公告，此次滿滿都是黑色文字，然而透過不規則排列組合及大小，卻能讓人一眼就看出重點；像是看到「酗酒滋事、謾罵喧鬧」等違規行為後，隨即映入眼簾的則是「有期徒刑、刑法」等法條，以提醒旅客遵守公共秩序。
台鐵新公告致敬經典日漫《新世紀福音戰士》（EVA）。（圖／翻攝「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書）
值得一提的是，台鐵新公告的風格，是致敬1995年播映的日本經典動畫《新世紀福音戰士》（EVA）。因此貼文一出，不少網友都力挺台鐵，「你看到了、注意到了、發文了、起討論了、大家都來看了。他贏了」、「更容易看出重點在哪，正常平淡的寫根本不會有人鳥」、「公家機關真的蠻可憐，一成不變要被批，創新一點也要被批」、「很好看欸這種排序，終於不是死板板的東西」、「因為重點不是法條內容，而是讓人注意到法條」。
台鐵新公告風格，有別於過往的圖片佔大版面。（圖／民視新聞資料照）
對此，台鐵小編也現身說，「有吸引到您的注意『真嗣』（EVA主角名稱）太好了。也感謝大家的回饋，臺鐵會繼續努力，期待透過各種方式，營造更良好的乘車空間」。事實上，台鐵上個月就公布新公告，並寫下「尊重他人即是保護自己，再有情緒，也不能傷害他人。乘車禮儀，保持理性，互相尊重。滋事喧鬧，勸導不聽，就要負起責任」，強調「法律是迫不得已的最後防線，車站車廂空間安全，你我有責」，新風格當時就引發一波討論。
原文出處：台鐵新公告「白底黑字0圖案」遭批：誰看得懂？釣小編「神回1句」全場讚爆
區間車遭噴漆塗鴉！台鐵報警追求償 最重可處7年徒刑
台鐵有「民間彩繪列車」？台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面積噴漆塗鴨，由於清潔公司無法即時清除，台鐵緊急更換編組...聯合新聞網 ・ 2 小時前
深夜闖七堵站塗鴉火車！台鐵報警：最重處7年徒刑
台鐵1108次列車深夜停在七堵站等待今晨值勤載客，卻遭人闖入月台，在車身留下大面積塗鴉，台鐵人員上午發現後趕緊更換編組，但仍誤點5分鐘發車。台鐵公司表示，已將相關影片交由警方追查，不只要追討損失，該行為最重也可處7年徒刑。中時新聞網 ・ 2 小時前
轟台鐵告示「誰看得懂」？超狂新設計曝光 網讚爆不容易：拜託請維持
近來台鐵暴力事件頻傳，7個月來發生至少9起暴力事件，就連台鐵產業工會都出來發聲，近期許多民眾搭火車時也發現，台鐵出現新的「告示牌」，提醒民眾「車站車廂空間安全，你我有責」，不過告示牌的設計卻引發熱議，許多人大讚「覺得這個超級吸睛」、「這個設計在台鐵那種傳統體制可以出線，真的不容易」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
扯！列車遭人「偷噴漆塗鴉」 台鐵報警求償
扯！列車遭人「偷噴漆塗鴉」 台鐵報警求償EBC東森新聞 ・ 2 小時前
區間車廂遭大面積塗鴉 台鐵急調車廂報案求償
台鐵1108次區間車今天（23日）一早準備從七堵站發車時，司機員發現第4車廂遭大面積塗鴉，經緊急更換車廂後，延誤5分鐘開車。台鐵公司表示，塗鴉行為涉違鐵路法，已報案偵辦，也將向當事人求償。1108次區間車原定今早6點45分發車，不過6點15分司機員整備時，發現第4車廂車壁遭大面積塗鴉，清潔公司暫時無自由時報 ・ 2 小時前
台鐵區間車遭噴漆塗鴉 報警將求償
台鐵一輛區間車今天（23日）上午被發現被不明人士塗鴉。台鐵表示，已經報警調查，將配合路警調閱監視器畫面查看有無可疑人員及歹徒進入場區可能路線，一旦確認犯案者身分，立即啟動求償事宜。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
台鐵不忍了！車廂貼「1告示牌」 超狂設計大票人讚翻：大進化
台鐵過去屢屢爆出車上衝突，台鐵近日推出新的告示，寫滿各式不法行為所觸犯的法條及刑期。在網友轉貼到Threads後引發熱議，由於致敬日本動畫《新世紀福音戰士（EVA）》的風格，深受大量民眾讚賞，不少人更表示「台鐵進化了」、「這張圖不知道闖過多少關卡」。中時新聞網 ・ 14 小時前
台鐵警語廣告致敬「新世紀福音戰士」 引發網友熱議
台鐵日前推出警語廣告，內容提醒旅客遵守公共秩序，還強調要是違法，可能觸犯哪些法條。不過仔細看這海報，設計風格相當神似日本動畫「新世紀福音戰士」，引起不少動漫迷的共鳴。但也有乘客任為，這樣的排版不夠有辨...華視 ・ 1 天前
新廣告「誰看得懂？」 台鐵超吸睛告示牌引熱議
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導台鐵近來暴力事件增加，7個月內至少發生9起，引發外界關注乘車安全。為此，台鐵近期在多個車站與列車張貼全新的安全告...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
台鐵區間車驚見大片塗鴉 鐵警調閱監視器偵辦
台灣鐵路公司1108次區間車第4節車廂車壁今日清晨被發現有大面積塗鴉，噴上藍色英文字及紫色外框。鐵路警察局獲報後，目前已組成專案小組，調閱周邊監視器積極偵辦中。台灣鐵路公司表示，停在七堵站場的EMU934今日清晨6時許，機員進行整備時，發現第4節車廂外，有大面積塗鴉，第一時間便通報鐵路警察局，並進行自由時報 ・ 1 小時前
搭捷運被踩腳爆口角！白髮女北捷車廂拿刀揮舞 乘客嚇到四散
台北捷運板南線昨（22日）晚間11時許爆發乘客衝突，一名男乘客踩到另名白髮女乘客的腳，女方不滿之餘，竟拿出水果刀當眾揮舞，嚇得車廂乘客趕緊跑遠，幸好列車剛好行經西門站，捷運警察與保全趕緊上車排除紛爭，將白髮女壓制進派出所，詢後以恐嚇罪移法送辦，捷運公司也依據《大眾捷運法》裁處。太報 ・ 3 小時前
