台鐵「超猛新公告」遭批看不懂！小編1句全場讚爆：贏了

為強化乘車安全及維護品質，台鐵經常以公告提醒乘客，甚至出動車長以廣播制止，但仍時常有人無視規定、最後釀成紛爭。由於近年頻傳旅客衝突，台鐵近日又推出新版公告，以簡單白底黑字提醒乘客，若滋事喧鬧將面臨法律刑責問題，竟被部分網友批評，「這樣設計誰看得懂？」不過該文馬上反被網友砲轟，台鐵小編也現身欣慰表示，「有吸引到您的注意『真嗣』太好了」，瞬間收穫一票人讚賞。

近日有Threads網友發文，拍下台鐵推出新版警語廣告狠批，「台鐵這個設計是認真的嗎⋯這到底是誰看得懂？？像極法律系教授改到大一新生考卷的樣子，凌亂而毫無體系」。從圖片可見，相比過往圖片佔據大版面的公告，此次滿滿都是黑色文字，然而透過不規則排列組合及大小，卻能讓人一眼就看出重點；像是看到「酗酒滋事、謾罵喧鬧」等違規行為後，隨即映入眼簾的則是「有期徒刑、刑法」等法條，以提醒旅客遵守公共秩序。

台鐵新公告「白底黑字0圖案」遭批：誰看得懂？釣小編「神回1句」全場讚爆

台鐵新公告致敬經典日漫《新世紀福音戰士》（EVA）。（圖／翻攝「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書）

值得一提的是，台鐵新公告的風格，是致敬1995年播映的日本經典動畫《新世紀福音戰士》（EVA）。因此貼文一出，不少網友都力挺台鐵，「你看到了、注意到了、發文了、起討論了、大家都來看了。他贏了」、「更容易看出重點在哪，正常平淡的寫根本不會有人鳥」、「公家機關真的蠻可憐，一成不變要被批，創新一點也要被批」、「很好看欸這種排序，終於不是死板板的東西」、「因為重點不是法條內容，而是讓人注意到法條」。

台鐵新公告「白底黑字0圖案」遭批：誰看得懂？釣小編「神回1句」全場讚爆

台鐵新公告風格，有別於過往的圖片佔大版面。（圖／民視新聞資料照）

對此，台鐵小編也現身說，「有吸引到您的注意『真嗣』（EVA主角名稱）太好了。也感謝大家的回饋，臺鐵會繼續努力，期待透過各種方式，營造更良好的乘車空間」。事實上，台鐵上個月就公布新公告，並寫下「尊重他人即是保護自己，再有情緒，也不能傷害他人。乘車禮儀，保持理性，互相尊重。滋事喧鬧，勸導不聽，就要負起責任」，強調「法律是迫不得已的最後防線，車站車廂空間安全，你我有責」，新風格當時就引發一波討論。

