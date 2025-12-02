台鐵「這一站」遭轟全台最爛 月台最窄僅1公尺！通勤族酸爆：超可悲

生活中心／李紹宏報導

自從台鐵捷運化後，大台北地區不少通勤族選擇搭台鐵上班，不過有網友點出「汐科站」雖然上下班人潮爆滿，但設計相當差勁，更讓他表示「找工作一定第一個封鎖」！貼文一出，引發不少人共鳴，直呼真的是全台最爛車站，「這個站真的很可悲，用簡易站的規格，但那個人潮根本是大站的等級」。

通勤族轟「台鐵汐科站」設計超爛，引發許多人共鳴。（圖／資料照）

網友轟汐科站設計超爛！通勤地獄實錄

這名網友在社群媒體Threads上分享一張汐科站的照片，只見站體相當狹長，但人潮眾多，因此讓他大酸真的是「白癡車站」，也說以後如果要找工作，一定會避免選擇在汐止科學園區或是內湖科技園區上班。

對此，網友紛紛認同原PO說法，「住中和的我，曾經有段時間在汐科的東方園區上班，每天從南勢角騎到汐止，維持一年左右，後來找到新工作，真的有鬆一口氣的感覺」、「那條長到不行上坡路那時候到底是哪個人想出來的」、「汐科月台超級小…但人潮超多，在那邊上班三個月每天都好不想去，後來真的直接離職」、「北出入口都超遠，上下班消耗體力又累，然後下個雨，整個月台都濕濕的，增加危險度」。

汐科站月台最窄僅1公尺 如何改善？

事實上，位於新北市汐止區的台鐵汐科車站設計，早就引起不少人詬病。根據了解，汐科站當初被定位為「簡易通勤車站」，且受限於地理及建築條件，其月台設計極度狹窄，部分區段寬度甚至僅有1公尺，且出入口分佈極端，通勤動線竟長達600公尺。

在尖峰時段，洶湧人潮使通勤族飽受推擠威脅，而汐科車站又因空間不足無法設置月台門，導致候車乘客必須與列車近距離比肩而行。據統計，汐科站平均每日旅運量突破23000人，在全國排名第14。

為舒緩路線問題，台鐵汐科站將增設出口暨站體改善工程，並增設中站出口，藉此優化行人動線；交通部長陳世凱強調，要在2026年10月底如期如質完工。

