台鐵「電車線斷」修10小時 運將跑一晚狠賺7千

台鐵人員引導民眾從鐵軌走到月台疏散。（圖／東森新聞）





昨天平安夜不平靜！一列從花蓮開往斗南的177次自強號，集電弓扯斷電線，列車卡在彰化民生地下道上方動彈不得，200名乘客受困在車上將近2小時，最後由台鐵人員引導從鐵軌走到月台疏散，引發民怨。台鐵花超過10小時，在25日早上7點才終於搶修完畢，恢復雙向通車，共計影響56列車，8580名旅客。

台鐵工作人員vs.乘客：「小心，不要跳，這個都是石頭。」

工作人員直接打開車門，引導乘客下車，大家打開手電筒，拉著大包小包的行李，直接走在軌道上。

記者vs.乘客：「（你們應該困了1個半小時），對有喔。」

因為列車集電弓故障，拉扯到上方電線，造成電車線斷落，列車卡在彰化民生地下道上方動彈不得，乘客受困將近2個小時，最後只能由台鐵人員引導大家走回彰化疏散，但影響的不僅只有這班列車。

乘客：「到火車站的時候，原本以為是地震影響的誤點，滑了一下臉書才知道，是那個列車線被自強號扯斷了，廣播只有說因為電線斷裂，無法行駛他第一次廣播的時候，大家都想說在電聯車上面等，第二次廣播又經過了5到10分鐘，大家都等的不耐煩了。」

事發在24日晚上8點多，一列由花蓮開往斗南的177次自強號，因為集電弓故障，所有南來北往的班次也受影響，又正值平安夜，交通一度癱瘓。

乘客：「就是沒有人想到說，可以處理一下南下的旅客，因為其實有滿多，小朋友補習到現在才到火車站，覺得他們現在這麼晚，還卡在外面還滿危險的，現在都11點了小朋友都還在外面，其實家長也會擔心。」

台鐵緊急派出接駁車，分別到台中、烏日跟彰化、員林，不過由於事發突然，接駁車的數量不夠，有些人乾脆改搭計程車。

計程車司機：「有的（一晚）做6千多7千多，大家都那個（放假），有的趕著要回去的。」

一邊加派接駁車，另一邊完成加速搶通，在晚上11點，搶通西正線，恢復單線雙向通車，直到隔天7點，終於恢復雙線正常通車，總共影響56班列車，10個小時19分鐘，8580乘客受影響，不過難得的假日前夕，卻遇到列車故障，也讓乘客心情大受影響。

