台鐵、高鐵新規！月台奔跑嬉鬧、跨警戒線最高罰7500元 電扶梯做1也要罰

交通部預告修正《鐵路法》部分條文。示意圖／翻攝自蔡英文臉書

交通部預告修正《鐵路法》部分條文，為了提升行車安全，將參照大眾捷運法，新增違規事項，如在月台嬉戲或追逐、跨越月台黃色警戒線、不遵循電扶梯方向行走奔跑、妨礙月台門關閉等，將開罰1500元～7500元罰鍰。

旅客注意！跨越警戒線、逃票、月台追逐嬉鬧都要罰

台鐵頻傳民眾落軌意外，台鐵於高雄站試辦裝設月台門，預計明年5月完成運轉。然而，目前對於旅客跨越月台警戒線並無罰則，交通部預告修正《鐵路法》，跨越黃色警戒線可開罰1500元～7500元。

現行規定旅客在列車行駛中妨礙關閉、擅自開啟車門，不聽禁止者將開罰，《鐵路法》修正為「妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟」。此外，未經驗票程序出入車站或上下車等逃票行為，也要罰1500元到7500元。

《鐵路法》也規劃將旅客違規行為「範圍擴大」，如在月台上嬉戲、追逐、或於電扶梯上不按遵行方向行走或奔跑，不聽勸者也將開罰1500元～7500元罰鍰。

未經許可在車廂、站區內設攤或搭棚架擺攤，也可罰1500元到7500元，非乘車而遊蕩在車站大廳、穿堂層或月台層區域內，導致妨礙旅客通行且不聽勸離者，也將開罰。

另外，《鐵路法》也預計針對鐵路駕駛人有「施用毒品」行為，廢止其駕駛執照。

鐵路局表示，相關《鐵路法》修正草案自5日起預告60天，蒐集各界意見並廣邀專家後進入法制作業，實際上路時間未定。

攻擊鐵道從業人員罰則加重！致死可處無期徒刑

據統計，截至今年11月已發生14起台鐵員工遭旅客施暴事件，立法院交通委員會4日初審通過《鐵路法》修法草案，未來以強暴、脅迫、恐嚇或是任何非法方法妨害鐵路從業人員執勤，最重可處3年以下有期徒刑，併科30萬元罰金。

攻擊鐵路從業人員致人重傷者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，若造成鐵路從業人員死亡者，將處7年以上或無期徒刑。



