台鐵「3/3乘車日起」調高個人訂票張數上限 去回程最多可訂18張

台鐵今（23日）宣布將自「乘車日3月3日起」調高個人訂票張數上限，從原本6張調高為9張。本報資料照



台鐵為因應多人同行之旅客需求，今（23日）宣布將自「乘車日3月3日起」調高個人訂票張數上限，從原本6張調高為9張，若同時訂去回程則單次最多可預訂18張車票，開放訂票首日為2月3日，範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車以及兩鐵列車，歡迎旅客多加利用。

台鐵表示，為提升旅客訂票便利性並優化整體訂票服務體驗，自乘車日3月3日起（開放訂票首日為2月3日），旅客以「個人訂票」方式訂購車票者，每位旅客（依身分證字號、護照號碼或統一證號計算）每日可預訂車票張數，將由6張調整為9張，以提供旅客更具彈性之訂票選擇。

台鐵指出，本次調整，範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車（含連假加班車及花東地區實名訂票）以及兩鐵列車。措施調整後：

1、以單行程、雙行程或三行程方式訂票：每一乘車日、相同方向，最多可預訂9張車票。

2、以去回程方式訂票：單次最多可預訂18張車票（去程及回程各9張）。

台鐵買票4大新規定。台鐵公司提供

台鐵提醒，旅客完成訂票後，可至台鐵售票窗口、自動售票機、超商（統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及OK超商）等通路，均可依調整後之張數上限取票。

不過，「台鐵e訂通」APP「一機多票」取票張數上限仍維持6張，「原住民返鄉」訂票張數上限維持每人每梯次單程預訂4張車票；來回預訂8張。由於線上換票張數須與原訂購張數相同，因此，若有旅客原訂購乘車日為3月3日（含）以後，欲辦理換票並變更為3月3日前之乘車日者，原訂購張數如超過6張，將無法辦理換票，請至售票窗口辦理，請旅客多加留意。

