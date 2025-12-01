台鐵1站挨批「白痴車站」 通勤族爆共鳴：下雨更危險

台鐵汐科火車站全長565公尺，民眾搭車須走好長一段，造成諸多亂象及險象環生，因次2023年施工要增設中間出口，結果卻一波三折，今年完工目標確定跳票。（中時資料照，張睿廷攝)

大台北通勤人潮眾多，但台鐵汐科站卻挨轟是「白痴車站」，一名通勤族抱怨台鐵汐科站設計不良，造成通勤十分不便，甚至影響到汐科周邊上班的意願，貼文引起熱議，更有人直呼下雨天在月台候車相當危險。

一名網友近日在Threads上發文，批評台鐵汐科站是「白痴車站」，直呼以後找工作一定會第一個封鎖汐科和內科，短短兩句話卻道盡此站通勤族的心聲，引起眾人共鳴。

不少通勤族點出站體設計不良，「這個站真的很可悲，用簡易站的規格但那個人潮根本是大站的等級，也不搞個地下穿越直接過去遠雄那棟分散人潮」、「我每天都在咒罵這個車站」、「真的覺得這個站來搞人的，我上次走錯出口還要走超遠走去另一邊」、「那個車站真的蝦爆了，更不要說下大雨時」。

也有人指出天氣不好在月台候車非常危險，「南北出入口都超遠，上下班消耗體力又累，然後下個雨，整個月台都濕濕的，增加危險度」、「月台小人超多超擠，夏天被曬爆冬天又冷又濕，還要走那長到不行的破走道，每個人臉都超臭的樣子」、「沒錯，已經離職，汐科站在秋冬根本會致命」、「我真的是第一次遇到居然有車站下雨要撐傘等車的⋯傘還會被汐止的怪風吹壞」。

交通部鐵道局曾發包汐科站增設出口暨站體改善工程，規劃增設車站中段出口，使旅客可分流縮短出站路線，不過2023年11月15日開工後，在去年9月11日以終止契約收場。鐵道局重新招標後，今年3月7日開工，預估明年10月底竣工啟用。

