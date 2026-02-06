台鐵115年目標重大行車事故0件 拚現金流轉正

（中央社記者黃巧雯台北6日電）儘管台鐵去年6月調漲票價，但運量和營收雙創歷年新高，便當、文創收入也締造新猷。台鐵公司今天表示，今年目標重大行車事故0件、現金流能轉正；依規定，明年上半年將啟動票價檢討。

去年為台鐵公司化第2年，台鐵董事長鄭光遠今天出席新春媒體茶敘時表示，去年是台鐵公司化後邁向成熟關鍵一年，面對社會期許和改革壓力，秉持著以「安全、準點、便捷」為核心，並將汗水轉化為實績，他強調，台鐵轉型改革已經漸露曙光。

廣告 廣告

鄭光遠表示，透過執行5年安全提升方案，從人員、設備、環境與組織4面向落實23項措施，並推動SMS第三方評鑑，事故率持續下降，顯示改革成效逐步顯現。

鄭光遠指出，114年重大事故僅2件，較去年減少2件；一般事故40件，減少4件；行車異常事件820件，減少103件，準點率達97.02%，他還提到，旅客滿意度也從113年82.77分提升至83.64分。

值得一提的是，台鐵114年運量和營收均創歷年新高，日均客運人次為66.51萬人次、收入207.33億元，較113年各增加2.69%、19.02%，而114年附屬事業營收為53.33億元，成長12.13%，其中便當收入8.76億元、文創商品收入6886萬元，同樣寫下歷年新猷。

台鐵漲價後，運量不減反增，鄭光遠表示，在與高鐵競合方面，台鐵在短程相當具有優勢，主要是因剛性需求，加上像是台中、中壢等車站都在市區，通勤旅客也相當多。

鄭光遠指出，台鐵持續強化中程服務，像是台北至台中區間車直達車，板橋後只停桃園，再來就是豐原、台中，節省不必要停留時間，原本一天有4班，過年期間也將增加到6班，過年後也會常態性運行

鄭光遠透露，台鐵還規劃跳蛙式直達車，他舉例，從台中、彰化到嘉義、台南、高雄，由於嘉義、台南高鐵站離市區很遠，而搭台鐵可直接到市區。

台鐵總經理馮輝昇強調，去年減少虧損約為43.6億元，整體收入面成長，人事費用則減少19億元，目標117年轉虧為盈的時間表依舊不變，將持續透過開源節流方式達成，但他坦言成本控管面臨新車投入、折舊費用增加，去年增加約12.79億元。

在資產開發部分，鄭光遠表示，南港已有多件開發案，預計資產開發收入在117年後會大幅增加，包括鄰近雙子星大樓，預計每年營收增加10億元以上。

馮輝昇提到，由於在票價未合理調整前，政府會給予相關補貼，而今年將有113年票價補貼款挹注，因此今年有很高機率現金流能夠轉正，而依照預算編列還會有盈餘約17億元。

對於外界關切台鐵在去年6月調整票價，何時會再進行票價檢討，馮輝昇指出，依照票價公式，2年檢討一次，預計下一次檢討會是在116年上半年。

展望今年，馮輝昇表示，目標0件重大行車事故，準點率提升至97.7%，每日運量達到67.5萬人，附屬事業收入達到56億元，服務滿意度提升到85分以上，員工離職率維持在3%以下。

另外，針對調車事故頻傳，馮輝昇表示，與調車環境、人力有關，除了檢討環境外，還要求人員一定要到位，並陸續增補人力，搭配教練制度，以降低作業風險。（編輯：李亨山）1150206