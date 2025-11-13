台鐵12/23起列車時刻微調 提升運能及服務品質

台鐵公司為優化列車編組運用並提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，宣布自12月23日起進行時刻微調。圖：台鐵提供

台鐵公司為優化列車編組運用並提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，宣布自12月23日起進行時刻微調。台鐵表示，彰化-花蓮間278次（12月24日起）及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號；樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。

為提升中南部地區運能，台鐵表示，將增開台中-潮州間EMU3000型自強號2列次(191次及196次)；調整後西線運能提升2.2%，台中-高雄間運能提升3.8%。

台鐵也提到，此次調整也提升海線尖峰時段運能，並縮短海線班距，增開下午時段彰化往竹南(彰化14:33開)及竹南往彰化(竹南16:22開)區間車共2列次；調整後海線運能提升2.2%。

台鐵表示，此次時刻微調共調整111列次，其中變動在5分鐘以上班次計15列次，相關列車車次、時刻，即日起可於台鐵官網及「台鐵e訂通」APP查詢，各車站將加強宣傳及公告，亦請各位旅客多加留意。

