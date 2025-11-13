台鐵12/23起改點 調整111列次

（中央社記者黃巧雯台北13日電）國營台灣鐵路股份有限公司今天表示，優化列車編組運用，提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，12月23日起時刻微調共111列次，其中變動5分鐘以上班次共15列次。

台鐵發布新聞稿表示，優化列車編組運用，彰化到花蓮間278次（12月24日起）及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號；樹林到花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。

台鐵說，提升中南部地區運能與海線尖峰時段運能，縮短海線班距，增開台中到潮州間EMU3000型自強號2列次（191次及196次），調整後西線運能提升2.2%，台中到高雄間運能提升3.8%。

台鐵表示，增開下午時段彰化往竹南（彰化下午2時33分開）及竹南往彰化（竹南下午4時22分開）區間車共2列次，調整後海線運能提升2.2%。

台鐵說，相關列車車次、時刻即日起可查詢台鐵官網及「台鐵e訂通」APP，各站將加強宣傳及公告，提醒旅客多留意。（編輯：李明宗）1141113