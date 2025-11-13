台鐵12/23起改點 15列次變動超過5分鐘

▲台鐵宣布，自12月23日起進行時刻微調，調整共111列次，其中15列次變動超過5分鐘，並提升中南部地區運能，增開2列次。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 台鐵宣布，自12月23日起進行時刻微調，調整共111列次，其中15列次變動超過5分鐘，並提升中南部地區運能，增開2列次。

台鐵公司說明，為優化列車編組運用並提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，自114年12月23日(星期二)起進行時刻微調，調整重點如下：

一、優化列車編組運用：

（一）彰化-花蓮間278次（12月24日起）及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號。

（二）樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。

二、提升中南部地區運能：增開臺中-潮州間EMU3000型自強號2列次(191次及196次)；調整後西線運能提升2.2%，臺中-高雄間運能提升3.8%。

三、提升海線尖峰時段運能，並縮短海線班距：增開下午時段彰化往竹南(彰化14:33開)及竹南往彰化(竹南16:22開)區間車共2列次；調整後海線運能提升2.2%。

台鐵指出，本次時刻微調共調整111列次，其中變動在5分鐘以上班次計15列次，相關列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢，各車站將加強宣傳及公告，亦請各位旅客多加留意。

