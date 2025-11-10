台鐵19列次誤點！埔心-楊梅單線雙向通行
[NOWnews今日新聞] 今（10）日上午6時32分，埔心-楊梅間東正線瑞塘里平交道（K74+631），有輛摩托車行經平交道時滑倒，遭1107次區間車撞及，造成該區間暫以西正線雙向運轉，台鐵表示，摩托車殘骸已於8時01分排除，並於8時09分恢復埔心-楊梅間雙線行車，共計影響24列次、369分鐘。事故造成19列次誤點10分鐘以上，最長誤點達41分鐘，另有50列次誤點10分鐘以內。
據了解，該名機車騎士疑因天雨路滑而摔車，所幸並無大礙，目前已送醫，但機車毀損卡在列車下，台鐵表示，今天上午6時32分埔心-楊梅間東正線瑞塘里平交道（K74+631），因摩托車行經平交道時滑倒，遭1107次區間車撞及，暫以西正線雙向運轉，現場摩托車殘骸已於8時01分排除，8時09分埔心-楊梅間恢復雙線行車，影響24列次、369分鐘
