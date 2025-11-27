台鐵2026年桌月曆11/28限量開賣！ 重現退役列車與廢站秘景

台鐵2026年桌月曆將於11月28日限量開賣，主題聚焦「重現台鐵無可取代的故事」，以退役列車、廢站改線前的經典畫面為核心，呈現台灣鐵道的歷史與變遷。

據了解，此次月曆分為兩款：「追焦絕美」桌曆與「連結∞跨越」月曆，分別售價200元與250元，另有桌月曆合購優惠價399元，每人每次限購八組，數量有限，售完為止。

「追焦絕美」桌曆以「拍不到的最美」為主題，收錄已廢止或改線的車站與路段，以及地貌變更前的珍貴影像，展現難以再現的鐵道秘景。而「連結∞跨越」月曆則聚焦台灣鐵路橋梁，特別記錄列車穿越橋梁的壯麗瞬間，並呼應今年花蓮光復鄉受災期間，台鐵橋梁在救災中展現的重要性。台鐵公司表示，這些畫面不僅展現鐵路的技術與美感，也希望喚起民眾對台灣鐵路文化的重視。

為提升國際化，2026年桌月曆特別新增英文說明，期望吸引更多國內外鐵道愛好者深入了解台灣鐵路的發展脈絡。兩款月曆將同步於「台鐵夢工場網路商店」及全台實體門市販售，鐵道迷可於11月28日開始搶購。

