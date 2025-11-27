台鐵2026桌曆、月曆亮相 經典影像喚起民眾的追焦記憶

2026年台鐵公司桌月曆以「重現台鐵無可取代的故事」為主軸，透過影像喚起民眾記憶中「那一年我們一起追的火車」。圖：台鐵提供

2026年台鐵公司桌月曆以「重現台鐵無可取代的故事」為主軸，透過影像喚起民眾記憶中「那一年我們一起追的火車」，帶領舊雨新知重新認識台鐵的軌跡與情感，自明(28)日起於「台鐵夢工場網路商店」及「台鐵各實體門市」正式販售。

2026年台鐵公司桌月曆11/28起於「台鐵夢工場網路商店」及「台鐵各實體門市」正式販售。圖：台鐵提供

台鐵介紹，2026年「追焦絕美」桌曆以「拍不到的最美」為主題，網羅台鐵退役列車、廢站改線、地貌變更前的經典畫面等珍貴影像，呈現難得一見的鐵道之美。透過重現當時風景，喚起民眾的追焦記憶，也激發收藏的熱情；2026年「連結∞跨越」月曆則以橋樑為核心概念，象徵串聯台灣人的情感。今年花蓮光復鄉遭逢天災，台鐵列車與橋梁在救災中展現連結與跨越的重要能量。月曆收錄台鐵最新列車至退役車種穿越橋梁的英姿，期盼民眾重新體認台灣鐵路橋梁的重要性。

2026年台鐵桌月曆同步升級國際化，新增英文說明，期望讓更多國內外鐵道迷們深入了解台灣鐵路發展。圖：台鐵提供

台鐵表示，2026年桌月曆同步升級國際化，新增英文說明，期望讓更多國內外鐵道迷們深入了解台灣鐵路發展，並促進國際交流。「追焦絕美」桌曆售價200元，「連結∞跨越」月曆售價250元。凡購買桌曆加月曆，可享合購價399元，合購優惠每人每次限購8組，限量商品售完為止，敬請把握。

