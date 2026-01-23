台鐵228和平紀念日連假疏運 這天開放訂票

▲台鐵228和平紀念日連假疏運，全線加開各級列車共計84列次，訂於1月27日(星期二)零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 因應115年和平紀念日疏運旅客需要，台鐵公司今（23）日表示，自115年2月26日(星期四)起至3月2日(星期一)止計5天，全線加開各級列車共計84列次。另為加強疏運旅客2月26日至3月2日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

根據台鐵規劃，在2月26日至3月2日期間，疏運班次分別有：

東線實名制列車4列次（5252 EMU3000 、5208普悠瑪、5241 EMU3000 、5219普悠瑪）

北半環跨線自強號列車4列次（5276 EMU3000 、5280 EMU3000 、5281 EMU3000 、5371 EMU3000 ）

南半環跨線自強號列車6列次（5374 EMU3000 、5376 EMU3000 、5378 EMU3000 ）

西部幹線自強號列車2列次。（5113 EMU3000 、5134 EMU3000 ）

台鐵公司指出，本次加開班次自115年1月27日(星期二)零時起，同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於1月28日(星期三)零時起，開放設籍花蓮縣與臺東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾訂票，歡迎旅客多加利用。

