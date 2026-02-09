台鐵228連假再加開29班！ 2/11開放購票

台鐵公司將在今年228連假加開疏運列車。圖為台鐵TEMU2000型普悠瑪自強號。(資料照，記者吳亮儀攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕台鐵公司今天(9日)宣布，因應連假期間返鄉(工)需求增加，於228和平紀念日連假期間(2月26日至3月2日)，全線再加開各級列車共計29列次，週三(11日)起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

台鐵公司表示，因應連假期間返鄉(工)需求增加，為加強服務旅客，於和平紀念日連假期間(2月26日至3月2日)，全線再加開各級列車共計29列次，包含東線普悠瑪號2列次、西線自強號13列次，可再增加座位數共計5萬5618個，整體運能較平日增加5.9%。

廣告 廣告

台鐵公司指出，此次再加開的班次，自11日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

因應228連假 台鐵全線再加開29列次

基隆走春「玩」美路線 白米甕砲台、基隆塔、彩色屋

過年走春「好額有賰」！2026「花在彰化」接駁車看這裡

返鄉民眾看過來！公路局公布雲林縣交通疏運措施

