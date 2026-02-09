台鐵228連假加開29班列車！週三零時開搶

▲台鐵公司宣布228連假第2波加開列車。（圖／台鐵提供）

[NOWnews今日新聞] 因應連假期間返鄉、返回工作崗位需求增加，台鐵公司表示，和平紀念日的連假期間，全線加開各級列車共計29列次；預計增加5萬5618個座位數。而加開班次預計於2月11日（三）零時起同步開放網路、超商等訂票。

台鐵公司表示，和平紀念日連假期間、也就是今年2月26日至3月2日，全線再加開各級列車共計29列次。其中包含東線普悠瑪號2列次、西線自強號13列次。可再增加座位數共計5萬5618個，整體運能較平日增加5.9%。

此次再加開班次自今年2月11日(三)零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。

相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

▲台鐵公司宣布228連假第2波加開列車。（圖／台鐵提供）

