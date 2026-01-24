台鐵228連假加開84班列車 1/27開放訂票

台鐵EMU3000城際列車。（圖／資料照片，圖源：台鐵公司提供）





今(115)年228連假共有3天，台鐵公司表示，因應和平紀念日疏運旅客需要，自2月26日起至3月2日止計5天，全線加開各級列車共計84班，自1月27日零時起開放訂票。

台鐵公司指出，加開列車其中包含東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車6列次、西部幹線自強號列車2列次。另為加強疏運旅客，自2月26日至3月2日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵公司說，本次加開班次自1月27日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於1月28日零時起，開放設籍花蓮縣與臺東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾訂票。相關加開列車車次、時刻，可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

更多新聞推薦

● 2026高雄冬日遊樂園2/7盛大登場 「超人力霸王」首度降臨愛河灣