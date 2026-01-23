台鐵228連假疏運加開84列次 1/27開放訂票

（中央社記者黃巧雯台北23日電）因應115年228和平紀念日連假疏運旅客需要，台鐵公司今天宣布，自2月26日起至3月2日共5天，全線加開各級列車共84列次，1月27日凌晨0時起同步開放訂票。

今年和平紀念日連假為2月27日至3月1日共3天，為疏運旅客，台鐵今天發布新聞稿公告加開列車資訊。

台鐵表示，自2月26日起至3月2日共5天，全線加開各級列車共84列次，其中包含東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車6列次、西部幹線自強號列車2列次。

廣告 廣告

不過，為加強疏運旅客，自2月26日至3月2日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵表示，這次加開班次自1月27日凌晨0時起，同步開放網路、「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，在1月28日凌晨0時起，開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭或上述兩者配偶及直系血親一親等民眾訂票。

台鐵指出，相關加開列車車次、時刻，可在台鐵官網及「台鐵e訂通」APP查詢。（編輯：吳素柔）1150123