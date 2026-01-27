台鐵228連假車票已賣5.2萬張 長途自強號還有位

（中央社記者黃巧雯台北27日電）國營台灣鐵路股份有限公司今天開賣228和平紀念日連假車票，截至上午9時已賣5.2萬張，其中台北市往花蓮縣、台東縣及台北往高雄市等長途自強號各時段仍有餘位。

為疏運2月27日到3月1日連假旅客，台鐵2月26日起到3月2日全線加開各級列車共84列次，今天凌晨0時起同步開放全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票。

台鐵發布新聞稿表示，截至上午9時，總計完成3萬703筆、5萬2117張訂票，訂票過程順利，而逾期未取車票1月29日上午9時重新釋出。

東部幹線車票預訂概況部分，台鐵說，截至上午9時，台北往花蓮、台東方向，2月26日到27日長途自強號各時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，3月1日長途自強號各時段仍有餘位。

至於西部幹線車票，台鐵表示，台北往高雄方向，2月26日到27日長途自強號各時段仍有餘位；高雄往台北方向，3月1日長途自強號各時段仍有餘位。

南迴線車票方面，台鐵說，高雄往台東方向，2月26日到27日長途自強號各時段仍有餘位；台東往高雄方向，3月1日長途自強號各時段仍有餘位。

另外，2月26、27日及3月1日加開實名制列車，台鐵表示，1月28日凌晨0時起開放設籍花蓮、台東現住人口與國民身分證統一編號首碼為U或V及配偶、直系血親1親等國民訂票。（編輯：李明宗）1150127