台鐵228連假車票開賣 釋票時間曝光

台鐵公司於今（27）日凌晨0時起，開放今(115)年228連續假期2月26日至3月2日全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成3萬703筆、5萬2117張訂票，訂票過程順利。

台鐵表示，旅客完成訂票後，敬請於2日內（含訂票當日）至台鐵各售票車站及統一、全家、萊爾富、OK便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於1月29日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵訂票網頁剩餘座位查詢功能。

有關截至今日上午9時車票預訂概況，台鐵說明，東部幹線台北往花蓮、台東方向，2月26日至2月27日長途自強號各時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，3月1日長途自強號各時段仍有餘位。

西部幹線台北往高雄方向，2月26日至2月27日長途自強號各時段仍有餘位；高雄往台北方向，3月1日長途自強號各時段仍有餘位。南迴線高雄往台東方向，2月26日至2月27日長途自強號各時段仍有餘位；台東往高雄方向，3月1日長途自強號各時段仍有餘位。

台鐵補充，2月26、27及3月1日日加開之實名制列車，將於1月28日凌晨0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

