台鐵228連假車票開賣！長途自強號仍有餘位 這天釋出逾期票

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

台鐵公司今（27）日凌晨零時起，開放和平紀念日228連假（2月26日至3月2日）全線車票預訂，提供網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商等多元訂票管道。截至今日上午9時止，已完成3萬703筆訂單，共計5萬2,117張車票。

台鐵公司今開放和平紀念日228連假全線車票預訂。（圖／台鐵公司）

台鐵提醒，旅客完成訂票後，請於2日內（含訂票當日）至各售票車站或四大便利商店（統一、全家、萊爾富、OK）取票，亦可透過「網路信用卡付款購票系統」或台鐵e訂通APP完成付款。若逾期未取票，相關車票將於1月29日上午9時重新釋出，旅客可隨時上網查詢剩餘座位，因應退、換票情形掌握最新餘票資訊。

依截至今日上午9時的訂票概況顯示，東部幹線方面，台北往花蓮、台東方向於2月26日至27日，長途自強號各時段仍有餘位；而台東、花蓮往台北方向，3月1日長途自強號各時段亦尚有座位。

西部幹線方面，台北往高雄方向在2月26日至27日，以及高雄往台北方向於3月1日，長途自強號各時段同樣仍有餘位；南迴線部分，高雄往台東方向於2月26日至27日，及台東往高雄方向於3月1日，長途自強號亦皆有剩餘座位。

此外，台鐵指出，2月26日、27日及3月1日加開的實名制列車，將於1月28日（星期三）凌晨零時起開放訂票，限設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，或國民身分證統一編號第1碼為U或V者，以及上述對象的配偶與直系血親一親等國民購票。台鐵也呼籲符合資格的旅客把握時間訂票，提前規劃返鄉與出遊行程。

