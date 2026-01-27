台鐵228連假開賣飆5萬2117張訂票 「長途自強號」還有位子！

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司在今天(27日)0時起，開放今年228連續假期(2月26日至3月2日)全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成3萬703筆、5萬2117張訂票，東部幹線、西部幹線長途自強號仍有座位。

台鐵公司表示，旅客完成訂票後，請在2天內(含訂票當日)至本公司各售票車站及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於1月29日上午9時重新釋出。

截至今日上午9時車票預訂概況

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)台東、花蓮往台北方向

3月1日，長途自強號各時段仍有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)高雄往台北方向

3月1日，長途自強號各時段仍有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)台東往高雄方向

3月1日，長途自強號各時段仍有餘位。

另外，2月26、27及3月1日日加開之實名制列車，將於1月28日(週三)0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

