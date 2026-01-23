台鐵3/3起個人訂票上限增至9張 APP取票須留意這件事

措施調整後每位旅客每日可預訂車票張數，將由6張調整為9張。圖：台鐵提供

台鐵為提升旅客訂票便利性並優化整體訂票服務體驗，自乘車日3月3日起，旅客以「個人訂票」方式訂購車票者，每位旅客每日可預訂車票張數，將由6張調整為9張，以提供旅客更具彈性之訂票選擇。此次調整，範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車以及兩鐵列車。

台鐵表示，措施調整後以單行程、雙行程或三行程方式訂票，每一乘車日、相同方向，最多可預訂9張車票；以去回程方式訂票，單次最多可預訂去程及回程各9張，共18張車票。旅客完成訂票後，至台鐵公司售票窗口、自動售票機、4大超商等通路，均可依調整後之張數上限取票。

台鐵指出，「台鐵e訂通」APP「一機多票」取票張數上限仍維持6張，「原住民返鄉」訂票張數上限維持每人每梯次單程預訂4張車票；來回預訂8張。由於，線上換票張數須與原訂購張數相同，因此，旅客原訂購乘車日為3月3日以後，欲辦理換票並變更為3月3日前之乘車日者，原訂購張數如超過6張，將無法辦理換票，請至售票窗口辦理，請旅客多加留意。

