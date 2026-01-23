台鐵4大購票新制！官網APP就能換票 3/3起搭車每人可訂9張

台鐵祭出4大購票新制。（示意圖／報系資料照）

為提升旅客購票方便性，台鐵公司祭出購票4大新措施，除了可線上購票和換票、一支手機最多取6張車票、手機可訂付取自由座車票外，自乘車日3月3日起，旅客線上個人訂票上限將從6張放寬至9張，開放訂票首日為2月3日。

台鐵公司表示，為了提升旅客訂票便利性並優化整體訂票服務體驗，自開放訂票首日2月3日、乘車日3月3日起，旅客以「個人訂票」方式訂購車票者，每位旅客每日可預訂車票張數將由6張調整為9張，以提供旅客更具彈性之訂票選擇；旅客身分依身分證字號、護照號碼或統一證號計算。

台鐵公司指出，本次調整範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車，亦包含連假加班車及花東地區實名訂票，以及兩鐵列車。

措施調整後，以單行程、雙行程或三行程方式訂票：每一乘車日、相同方向，最多可預訂9張車票；以去回程方式訂票：單次最多可預訂18張車票，即為去程及回程各9張。

台鐵公司進一步說明，旅客完成訂票後，也能至台鐵公司售票窗口、自動售票機、超商（統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及OK超商）等通路，依調整後之張數上限取票。

另外，台鐵公司補充表示，「台鐵e訂通」APP「一機多票」取票張數上限仍維持6張，「原住民返鄉」訂票張數上限維持每人每梯次單程預訂4張車票；來回預訂8張。

由於線上換票張數須與原訂購張數相同，因此，旅客原訂購乘車日為3月3日（含）以後，欲辦理換票並變更為3月3日前之乘車日者，原訂購張數如超過6張，將無法辦理換票，須至售票窗口辦理。

台鐵2026購票新措施。（圖／台鐵公司）

