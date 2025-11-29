台鐵e訂通普及 中華郵政115年起停辦代售車票

（中央社記者黃巧雯台北29日電）因應台鐵公司「台鐵e訂通」APP行動票證功能日益普及，中華郵政今天表示，臨櫃領取紙本車票需求逐漸減少，每年僅1.2萬張，預計自115年1月1日起停辦代售台鐵車票業務。

現行旅客除了可在台鐵車站售票窗口或自動售票機購票外，也可透過超商、郵局、手機、台鐵e訂通APP領取車票，其中郵局另針對代售每張車票收取手續費新台幣8元。

中華郵政透過文字說明，經統計近年透過郵局櫃檯領取紙本台鐵車票每年約1.2萬張，因台鐵公司「台鐵e訂通」APP的行動票證功能日益普及，臨櫃領取紙本車票需求逐漸減少，預計自115年1月1日起停辦代售台鐵車票業務。（編輯：李亨山）1141129