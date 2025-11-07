台鐵EMU3000藍N規模型 雙11限量首賣

台鐵推出全新EMU3000型（藍）N規精密模型，雙11限量開賣。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司與知名模型製造商日本株式會社關水金屬KATO公司再度攜手，推出全新EMU3000型（藍）N規精密模型，將於11月11日首賣，限量販售「台灣限定版」包裝EMU3000型（藍）N規模型及EMU3000型（紅）車頭模型，現場除模型搶購外，還推出EMU3000型盲包一卡通，更有豐富贈品與滿額抽扭蛋活動。

台鐵公司表示，今年雙11，不搶電商，要搶「EMU3000型電聯車」，本次首賣推出台灣限定版包裝EMU3000型藍線款N規模型，「鐵」定值得收藏。

台鐵EMU3000型N規模型藍線款「6輛基本組＋6輛增節組」，每套12輛組售價9,500元，首賣數量限量100套（每人每次限購2套），於當日10時30分正式開賣（依現場實際販售時間為主）。

台鐵公司特別準備100份精美贈品，附贈給購買藍線款模型者，包括KATO特製充滿聖誕氛圍的馬克杯乙個＋台鐵車站名組合「關水」（關山站至水上站）的藍色底紋名片式紀念票卡御守乙個。

至於EMU3000型（紅）車頭模型（旅途中的N規回憶），每組900元，限量500組（每人每次限購5組），購買即贈送KATO特製聖誕節貼紙乙張，精緻的紅色車頭造型，附上一段N軌鐵道，不但新手入門可以收藏，也會是每位鐵道迷的展示櫃裡不可或缺的小亮點。

台鐵推出EMU3000型盲包一卡通共4款。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵提到，EMU3000型盲包一卡通（共4款），每張150元，限量500張（每人每次限購4張，隨機出貨），神秘EMU3000型盲包一卡通，體驗令人緊張興奮的開盒瞬間，抽出您的命定設計款。

台北夢工場全館單筆消費滿5,000元（須含購買EMU3000型模型），抽台鐵扭蛋1次！（滿10,000元抽2次，以此類推），抽中每一顆扭蛋，都是一種的小確幸。

台鐵表示，這次活動為台鐵公司與KATO公司攜手合作，共同開發以真實列車為原型的精密模型，以KATO在模型製作上的精湛工藝與嚴謹精神，打造出EMU3000型N規模型，從車身設計、塗裝細節到比例還原，皆以極高擬真度再現EMU3000型列車的獨特風貌，完整呈現台鐵列車的現代美感與技術質感，11月11日，邀請您親臨現場，一起收藏這段「藍」不住的感動。

