台鐵ITF旅展賣便當 推限量永康保安票卡組 滿千享9折

台鐵公司今年再度參加ITF旅展，以「鐵道旅遊 × 悠遊台灣」為主題，邀請民眾一同開啟另類鐵道漫遊體驗。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司今年再度參加ITF旅展，以「鐵道旅遊 × 悠遊台灣」為主題，邀請民眾一同開啟另類鐵道漫遊體驗。台鐵表示，第2次參加ITF旅展，展區以嶄新風貌與滿滿誠意回歸，加碼推出旅展專屬限量「永康－保安」硬體票卡組，盼透過多元豐富的鐵道旅遊產品與互動活動，讓更多民眾感受鐵道旅行的獨特魅力。

台鐵公司展場以全新觀光列車「甜點列車・海風號」與「旬味列車・山嵐號」作為推廣主軸，現場結合美食、文化與景緻的乘車新風貌，感受鐵道旅遊無限可能。另特別設置「專屬打卡牆」，邀請民眾拍照留影並分享鐵道旅遊故事，凡於現場完成打卡分享，即可獲得台鐵精美小禮一份，數量有限，送完為止。

台鐵公司提到，廣受好評的台鐵便當這次展場也買得到，本次推出100元起五款經典與創新口味便當，包含經典不敗的排骨、懷舊風味的蔥油鹽水雞、宜蘭風味櫻桃鴨及來自屏東優質水產製成的石斑魚排等，每款皆精選台灣在地食材、嚴謹烹製，展現台鐵便當兼具傳統與創新的精神。

除了互動體驗外，今年旅展專屬的限量「永康－保安」硬體票卡組，僅限展場限量販售，同時有多款鐵道文創商品優惠，包含「台北站點創意杯」、「藍皮列車馬克杯」及「列車造型陶瓷便當盒（藍皮／莒光）」等人氣商品，現場優惠最低71折起，商品單筆消費滿1,000元再享9折優惠，喜愛鐵道文創的民眾千萬不要錯過。

台鐵公司表示，從低碳旅遊、互動體驗到限定商品、台鐵便當與票卡收藏，誠摯邀請大家於11月7日至10日，蒞臨2025ITF台北國際旅展，一同感受鐵道之美，探索台灣的無限魅力，創造屬於自己的行旅故事，及感受百年鐵路溫度與風味。

