台鐵KATO再合推EMU3000模型 11日百套限量開賣

（中央社記者黃巧雯台北7日電）國營台灣鐵路股份有限公司與日本模型製造商株式會社關水金屬KATO公司再攜手，推全新EMU3000型（藍）N規精密模型，11日上午限量開賣100套，每套售價新台幣9500元。

台鐵今天發布新聞稿表示，與KATO合作開發以真實列車為原型的精密模型，以KATO模型製作精湛工藝與嚴謹精神，打造EMU3000型N規模型，從車身設計、塗裝細節到比例還原，以極高擬真度再現EMU3000型列車獨特風貌，完整呈現台鐵列車現代美感與技術質感。

11日在台北夢工場辦首賣記者會的台鐵表示，EMU3000型N規模型藍線款，採6輛基本組+6輛增節組，每套12輛組售價9500元，每人每次限購2套，將於當天上午10時30分開賣（依現場實際販售時間為主）。

台鐵另準備100份精美贈品，送給買藍線款模型者，包括KATO特製充滿聖誕氛圍馬克杯、台鐵車站名組合「關水」（關山站到水上站）藍色底紋名片式紀念票卡御守。

其他同場販售還有EMU3000型（紅）車頭模型（旅途中的N規回憶），每組900元，限量500組（每人每次限購5組）；EMU3000型盲包一卡通（共4款），每張150元，限量500張（每人每次限購4張，隨機出貨）。（編輯：李明宗）1141107