台鐵X東武鐵道10周年 黃金列車12月登台展出
台鐵公司與日本東武鐵道締結友好協議迎來10周年，在南港車站展出紀念特展今起登場，東武鐵道也請來昔復駛SL蒸汽火車工作人員，明將赴台鐵車庫技術交流，12月更將運來「日光詣Spacia黃金列車」車頭，在台北車站靜態展示，東武鐵道表示，將拍攝YouTube特別企畫，盼共同推廣鐵路觀光，創造台日觀光互訪熱潮。
台鐵公司表示，南港車站自2019年舉行SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式以來，已成促進台日雙鐵觀光友好推廣的交流會場，歷年展區主題獲好評，這次10周年紀念展再次更新，主要介紹台日人氣觀光列車，如台灣的海風號、山嵐號、鳴日號、藍皮解憂號及SL蒸汽火車，東武鐵道則有日光詣Spacia黃金列車、Revaty、Spacia X及SL蒸汽火車，展區還更新親子喜愛的小火車遊戲台，並設置Spacia列車拍照區。
東武鐵道台北分公司總經理山內朋彥說，今年12月18日是東武鐵道與台鐵締結友誼10周年，屆時會運來一輛黃金列車，是代表吉祥的日光詣Spacia黃金列車，同時在YouTube頻道推出特別企畫，邀請日本藝人探訪台鐵，將拍攝一系列黃金列車的紀錄，藉此推廣觀光，盼鐵道迷們透藉由這系列的介紹，一同來共襄盛舉。
山內朋彥提到，為加深雙鐵友誼，特別從日本請來當初將SL蒸汽火車復駛的相關工作人員，明天會一起前往台鐵的車庫，進行台日鐵道技術交流，盼將火車的歷史、文化與技術傳承下去。
台鐵公司副總經理劉雙火指出，台鐵與東武鐵道締結友好是從推展鐵道觀光起步，包括2015年大樹號雙方修復、推廣活動、票券交換等，2016年還有PP自強號與黃金列車彩繪互換，2019年起在南港站設展，南港站為台鐵、高鐵及捷運三鐵共構，人流非常多，對台灣旅客赴日吸引性強。
劉雙火說，雙方票券交換在2021年前，台灣人赴日換票1年超過500件，但日本人來台換票較少，不滿百張，經成本考量後取消，但2021年後台灣人去搭東武鐵道1年約有2000至3000人，希望未來台鐵的觀光列車，也能像東武鐵道Spacia黃金列車生意一樣好。
針對今年12月東武鐵道將送來日光詣Spacia黃金列車機車頭，劉雙火表示，12月將在台北車站東側展區展出，會展出至少1年時間，至於揭幕日期則後續再公告。
談及觀光列車推廣，台鐵昔考慮要推出「寢台列車」，目前規畫狀況如何？劉雙火說，公司化後須考慮經營效益，寢台列車造價太高，光賣車票收入可能無法平衡成本，目前台鐵正和顧問公司諮詢中，要從收入、經營方式等面向審慎評估實際效益，預計將研議至明年會有結果，是否要推還沒很確定。
