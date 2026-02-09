「台鐵X鐵警」開運便當 五菜「諧音」宣傳防詐

台鐵聯名鐵路警察推出開運便當。（圖／東森新聞）





便當吃了不被詐騙？馬上要迎接農曆春節，大家南來北往搭車，不少人都會買台鐵便當。看準商機，台鐵推出開運便當，便當共有五樣菜，每一樣都大玩諧音梗，要顧客邊吃邊學防詐招數。

上午十點鐵門一開，立刻湧現排隊人潮，只是這天民眾要買的除了經典排骨懷舊便當，還有這一味，迎接新年，台鐵聯名鐵路警察推出開運便當，且這便當只限春節期間，每日還有限量，想吃就得看你手刀速度夠不夠快，不只要讓你吃了好運旺旺來之際，更重要的是這便當有料又有梗，就從菜色來說，黃金炸豬排取自食炸，諧音代表識詐，要你大口咬碎詐騙手段，再來蔥油雞絲則是要你面對詐騙，冷靜不慌張從容應對，芥菜干貝象徵提高警戒，另外包括芹菜蒜味香腸都同樣大玩諧音梗，像是蒜味香腸就是不遭暗算。

鐵路警察局副局長高鎮文：「把防詐的步驟，藏進每一道菜，用國台語的諧音，讓大家在吃便當的同時，認識知道如何來防詐打詐。」

對比經典排骨便當，雖然沒有特別含意，但有排骨有蛋有菜民眾的選擇。

民眾：「哎應該不會（買），太貴了吧我會嘗試，因為我久久才來買一次，反正有任何新鮮的，我都會嘗試，不管到哪邊都一樣。」

有人想嘗鮮有人覺得貴，但就是看準返鄉人潮，買便當商機鐵警聯名合作，要讓大家吃便當，帶好運跟詐騙說再見。

