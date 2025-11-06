台開生力軍！欣欣百貨前董座尤志煌將軍走馬上任

〔記者吳正庭／金門報導〕台灣土地開發股份有限公司宣布，延攬曾任欣欣百貨公司董事長、空軍退役的尤志煌將軍出任金門風獅爺商店街、花蓮新天堂樂園總顧問。董事長邱于芸今天說，尤志煌的加入，象徵台開以更務實、堅定的姿態迎向新階段發展；軍人精神結合企業韌性，剛柔並濟，帶動金門與花蓮觀光的新秩序。

才剛走馬上任的尤志煌，利用3日週會時間以視訊向金門同仁喊話，將秉持軍人精神結合在地實務，協助台開打造安全、文化與產業價值的永續藍圖，「大家一起加油」。

廣告 廣告

邱于芸說，尤志煌曾任欣欣百貨股份有限公司董事長及財團法人榮民榮眷基金會秘書長，都與國軍退除役官兵輔導委員會有密切關係，深諳退輔會體系資產活化與民間合作，兼具軍事紀律、行政經驗與產業視野。

她說，台開前進的過程有時靠紀律、有時靠信念，但從不靠運氣；尤志煌的加入，讓這股前進的力量更完整。

邱于芸說，花蓮經歷一連串天災與觀光低潮，仍在努力恢復生機；而金門面臨另一種「靜默的困境」，台金航線繁忙，機位一票難求，多數旅客只是從金門中轉中國，停留島上消費不多，經濟動能疲弱；即使如此，台開從未停止前進，相信「只要腳還踏在土地上，就沒有放棄的理由。」

她說，台開租用退輔會台東農場5.5公頃土地，那是許多人心中「看過最美日出的地方」，如今將成為結合國防教育、農業再生與地方創生的文旅基地。

邱于芸堅信「台開的故事，始終是在風雨中前進；一步一步，把這片土地走成信念的形狀。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

飛機上「絕對避免」吃的7種食物 專家勸不要鐵齒

美股收盤》泡沫化疑慮消退！道瓊反彈225點、台積電ADR續跌

6旬夫妻帳戶「突暴增4千萬」爽搭頭等艙、買進口車 1通電話慘讓財產全蒸發

國保欠費不繳會怎樣？一文搞懂！

