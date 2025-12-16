台陶藝家 聖杯贈教宗良14世

為促進國際間宗教交流與互動，教宗良14世，與各界進行跨宗教和平之旅，當時慈濟基金會，送了教宗一個靜思精舍手作的《無量義經》心燈，象徵佛教慈悲智慧的光明，除此之外，中華人間佛教總會，也帶著由台灣陶藝家「張桂維」燒出來的高腳杯當禮物，由於造型就是聖杯，當場教宗還拿起來端看，非常好奇！

金屬釉色低調內斂，陶燒製的高腳杯，出之於高雄陶藝家張桂維之手，取名聖杯，日前被帶往梵蒂岡，獻給教宗。

陶藝家 張桂維：「教宗聽到我這個聖杯，有這個物質轉換很特殊的變化，他很感興趣，就拿起我的作品，拿在手上看。」

廣告 廣告

「聖杯」是耶蘇在最後晚餐使用過的高腳杯，在基督教傳統，聖杯有血液轉換成葡萄酒，象徵對生命的保護，而張桂維的陶瓷杯居然也有磁性。

「這個是有磁性的，磁鐵會黏住。」

陶藝家 張桂維：「釉裡面有含高含量的氧化鐵，我在高溫的時候，控制火候，讓它從鐵變成磁鐵塊。」

張桂維以爐火純青的火候調控方法，燒製出許多作品，其中油滴天目釉，光澤深邃如星光，是世界公認燒窯難度最高技藝，另外他還燒出獨一無二的『金絲兔毫寶碗』，正由大英博物館典藏中。

陶藝家 張桂維：「有點像光芒萬丈的佛光，宋代人叫這個，一條一條，一絲一絲像兔子身上的毫毛，他們一看到這個，哇，太神奇了，因為從來沒有見過金絲兔毫，我把它燒出來，所以大英博物館就收藏我的。」

為了感念故鄉，他也將同款聖杯贈送給高雄歷史博物館，要讓更多人得以近距離感受到台灣之光。

更多 大愛新聞 報導：

早安慈濟情│夫妻情深耕福田 鑿井供食愛在辛巴威

提供近千坪土地 助緣打造環保新道場

