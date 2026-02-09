▲台電中區施工處「捐血傳愛 守護生命」挽袖響應捐血活動。

【記者 廖美雅／台中 報導】台電中區施工處繼去年9月辦理捐血活動後，今(9)日再次攜手臺灣血液基金會台中捐血中心，在中區施工處中山路大門口舉辦「捐血傳愛 守護生命」捐血活動，號召同仁及社區民眾挽袖捐血，以實際行動為血庫補充新血。今日一早捐血車即停靠於施工處大門口，十分醒目，也吸引不少路過民眾加入捐血行列，為長期血荒問題注入一股暖流。

▲台電中區施工處「捐血傳愛 守護生命」挽袖響應捐血活動。

此次活動由中區施工處主動發起，並於活動前透過電子公布欄公告宣傳，邀請同仁熱情參與。除台電員工踴躍響應外，豐原區田心里里長徐倍基亦主動號召里民一同共襄盛舉，展現企業與社區攜手行善的溫暖力量。

廣告 廣告

▲台電中區施工處「捐血傳愛 守護生命」挽袖響應捐血活動。

中區施工處表示多年來持續推動捐血公益活動，每年固定與台中捐血中心合作辦理兩場愛心捐血。今年特別選在農曆春節前舉辦，更具深遠意義。中區施工處處長吳世鴻表示，農曆春節連假長達九天，醫療用血需求不減，期盼在假期前多為血庫儲備血量，幫助更多需要幫助的人。儘管活動當天寒意十足，但捐血熱情絲毫不減，此次捐血活動共募集66袋熱血，成果豐碩，歷年累計捐血成果已達999袋。（照片／記者廖美雅翻攝）