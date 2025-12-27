台電二寶爸偷吃女同事「鬧出人命」流產繼續玩！妻氣炸…怒告報復小三

記者陳弘逸／新北報導

新北市人妻發現在台電工作的丈夫跟女同事偷情，多次到汽車旅館發生性行為，拍攝至少3部性愛影片，小三甚至懷孕還一同去婦產科人工流產。（示意圖／PIXABAY）

新北市人妻小花（化名）發現丈夫大壯（化名）跟台電修護處女同事阿芬（化名）偷情，多次到汽車旅館發生性行為，拍攝至少3部性愛影片，小三甚至懷孕還一同去婦產科人工流產。小花憤而提告求償100萬元，法官綜合相關證據，認定侵害配偶權，審理後，判阿芬應賠償40萬元，可上訴。

判決指出，女子小花（化名）2021年11月30日跟在台電修護處的男子大壯（化名），育有2名未成年子女，未料，丈夫竟跟女同事阿芬（化名）發展出婚外情，多次到汽車旅館發生性行為，拍攝至少3部性愛影片，甚至懷孕還一同去婦產科人工流產。人妻小花得知此事，憤而提告小三阿芬求償100萬元精神慰撫金。

阿芬則主張，刑法通姦罪已除罪化，認為無侵權可言，交往期間也不知道大壯為已婚之任，否認發生性行為跟懷孕墮胎，另認為精神慰撫金金額過高，以此抗辯駁回。

根據阿芬說詞，小花提出台電修護處「親子日」大壯有攜帶子女參加，且活動簽到簿，兩人間名的欄位並不遠，且欄位上有分為參加親子手作活動的小孩人數，男方明顯填上1，可知是偕同子女參加，因此，未採信阿芬抗辯。

法官審酌，人妻小花大學畢業，為銀行員工，自陳月薪6萬元；阿芬碩士肄業，為台電修護處員工，自陳月薪5萬元，斟酌雙方身分、地位、資力、經濟狀況，判決，小三阿芬應賠償40萬元精神慰撫金，可上訴。

