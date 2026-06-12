台電二期卡關？龔明鑫首度鬆口爆內幕：已經完成90%不難蓋

財經中心／李宜樺報導

經濟部長龔明鑫今受訪森崴下市引發的台電二期工廠爭議，首度公開做出最新回應。龔明鑫親自上火線說明經濟部掌握進度，這也是首場諮詢會後最具決定性的政策動向。

台電二期完工90%！龔明鑫爆不難蓋內幕

另外，針對森崴下市後的後續發展，因森崴董事長先前曾提及富威與台電二期工廠的合約問題，並期望能夠和解約，改由台電出面處理風機廠商的安裝與運維工作。對此，龔明鑫回應，這部分台電公司目前還在跟廠商討論當中，但他特別點出關鍵內幕，強調不管是採取任何方案，台電二期最後還是一定會蓋起來。龔明鑫透露，因為該工程已經有90%都已經完成，剩下這10%主要是日本工期沒做好，只是把它放上去就可以開始運作了，所以困難度應該是沒有那麼難，目前政府就是尊重台電公司與對方的質量處理。

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尊重廠商股權想法！經濟部曝時間限制

至於外界傳出有關森崴的態度是不讓補刀成，希望能夠持股3成並讓其他業者來主導，且傳出已找了中華電機打電話，先和實際鋼鐵廠商討論，經濟部是否希望由其他業者先接手？龔明鑫指出，基本上還是要尊重這個得標廠商，但是得標廠商目前來講，還沒有正式跟經濟部進行溝通與接洽，也沒有提出具體的想法。龔明鑫表明，等對方具體提出想法以後，經濟部再來做後續跟進，但也透露政府大概已經有了時間上的規定，不會無限期拖延。

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