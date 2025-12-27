台電人夫「3戰女同事」還拍片 正宮揪鐵證怒告

新北一名人夫與女同事於一年內發生多次性行為，人妻發現後，憤而求償100萬元。（示意圖／翻攝自Pexel）





新北一名人夫阿豪與女同事小花（均為化名）於一年內發生多次性行為，人妻莉莉（化名）發現後，憤而求償100萬元，最終法院判處小花應賠償40萬元精神慰撫金。

根據判決書，阿豪與莉莉於2021年11月30日結婚，沒想到2023年12月至2024年12月間，阿豪與小花在旅館發生共3次性行為，並錄下過程，莉莉掌握影片證物後，身心遭受巨大打擊，憤而向小花求償精神慰撫金100萬元。

小花辯稱，兩人發生性行為時並不知道阿豪已經結婚，不過調查發現，兩人均為台電員工在舉辦親子活動時，當時阿豪帶著妻兒參加，小花也帶著家人出席，由於簽到簿上的姓名位置極為接近，加上雙方在手作活動期間長時間處於同一室內空間，小花顯然目睹了阿豪與家眷闔家同樂的情形，認定其辯詞不足採信。

莉莉進一步主張，小花曾與阿豪於汽車旅館發生性行為並因此懷孕，隨後在阿豪陪同下至醫院進行人工流產，不過雖然健保資料確實顯示小花有妊娠及藥物流產的紀錄，但比對病歷中的妊娠週數後，發現與莉莉指控的性行為時間點不符，且缺乏阿豪陪同就醫的直接憑據，因此僅能確認小花與阿豪有多次性行為之事實。

侵害配偶權判賠40萬

新北地方法院經審理，小花明知阿豪已婚仍多次發生性行為並拍片，已嚴重破壞莉莉婚姻生活的圓滿與幸福，法益侵害情節重大。法官斟酌兩造均為台電員工、資力相仿，判決小花應賠償莉莉精神慰撫金40萬元為適當，全案仍可上訴。

