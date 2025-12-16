台電今年可望轉虧為盈 累計虧損仍逾3000億

過去想到台電的財務狀況，往往會聯想到虧損，截至今年10月底，負債比仍高達90.6%。不過今年台電財務狀況，可望由虧轉盈，全年盈餘可望上看550億。

台電發言人黃美蓮表示，「今年轉虧為盈的話，我想應該是燃料成本有一些舒緩，再來就是因為我們有這個電價調整。」

觀察近幾年台電的財務狀況，2021年獲利223億元，隔年開始虧損2272億，2023年虧損1977億，去年虧損縮小到411億，不過累計虧損仍高達4229億。 今年1到10月獲利694億，扣除今年1到10月台電獲利694億，台電估計累計虧損恐怕仍有3500億以上。

廣告 廣告

由於，台電累計虧損仍有3500多億，加上台電還有電網韌性建設需要經費支出，外界預期明年可能沒有調降電價的空間。

淡江大學經濟學系教授蔡明芳指出，「我們的電價本身就在我的發電成本以下的話，這一個部分的話，當然就還是會產生這個虧損，所以電價其實沒有什麼往下調的空間，假設未來地方可以拿到更多的這個統籌分配款，其實有一些基礎建設，特別是電網的建置，或許可以撥給地方。」

學者認為，台電累計虧損3000多億，除了經營壓力大，也不利招收新人。而同樣和台電背負穩定物價責任的國營事業中油，今年前11月稅前虧損約83億，累虧809億，估計今年可能虧損近百億。