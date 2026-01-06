台電今年歡慶80周年 首位女性副總明天上任

台電會計處長王韻淳明天升任副總，是台電公司成立80周年來第一位女性副總。讀者提供



台電公司今年歡慶成立80周年，首位女性副總經理也在今年誕生，由現任會計處長王韻淳在明（7）日正式升任，將督導財會部門，並兼任會計處長。另一位副總經理則由供電處長劉建勳升任，將督導輸供電業務。

台電表示，日前分管輸供電業務的副總許國隆，以及負責財務、會計業務的副總黃順義相繼退休，遺缺分別由劉建勳與王韻淳接任。

據了解，王韻淳過去在歷次台電股東會，面臨小股東種種犀利提問，總能有條不紊、不卑不亢答覆各種質疑，進而在這次人事調整時，獲董事長曾文生欽點，拔擢升任副總一職，成為台電公司成立80周年來首位女性副總經理。

廣告 廣告

過去台電女性主管最多只到專總，例如首位女性發言人杜悅元、去年11月剛任發言人的黃美蓮，兩位皆是專業總管理師。王韻淳則是直接從會計處長升任副總，寫下台電女性主管新頁。

劉建勳則曾任系統規劃處，近年轉任供電處長，主要負責電力系統長期發展，以及輸、供電網絡的整體規劃；台電近來致力推動電網韌性，預料將被委以確保電網韌性的要務。

更多太報報導

【風電露曙光3-3】「有能力的都蓋了」浮式風電、3-3期何時選商？能源署回應了

【風電露曙光3-2】風向變了！業界洗牌重組 離岸風電能逆風高飛？

2026再生能源躉購費率正式公告 地熱維持階梯電價 光電全年不降價