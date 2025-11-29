台電估明年提核二、三再運轉 蔣萬安：中央早該做好規劃

台北市長蔣萬安29日出席建安國民小學70週年校慶，會前接受媒體訪問。(記者叢昌瑾攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕經濟部27日正式核定台電核二、核三現況評估報告，台電將展開「自我安檢」，預計明年3月向核安會提出「再運轉」計畫。台北市長蔣萬安今(29日)受訪表示，中央早就該做好通盤規劃。

蔣萬安今出席大安區建安國小校慶，會前媒體問他是否支持2027重啟核能？蔣萬安回，之前就有說過，電力即算力，算力即國力，多元穩定的能源組合，對於台灣產業以及民生的重要性，中央其實早就該做好整體的通盤規劃。

另，媒體也問，昨天議員質詢北市危樓做防空避難所，何時盤點完成？蔣萬安表示，昨天在議場已經要求建管處、警察局即刻進行盤點更新。

蔣萬安今出席建安國小校慶。(記者甘孟霖攝)

台北市長蔣萬安29日出席建安國民小學70週年校慶慶祝大會。(記者叢昌瑾攝)

