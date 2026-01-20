台電停電通知單不再是紅底黑字！新版設計曝光 網驚呼：第一次捨不得丟

台電的停電通知單大改版，新版大幅增加停電通知的字體大小，放大停電時民眾最在意的資訊。（翻攝Threads@ordesign.hi）

台電過去常被民眾嫌棄「紅底黑字、字又小」的停電通知單，近期悄悄大改版，簡約又有質感的新設計曝光後，不少網友直呼「第一次看到停電通知單覺得好看」。

近日有民眾在社群Threads分享，家門口張貼的停電通知單不再是熟悉的粉紅或紅色紙張，而是以醒目的黃色呈現，「停電通知」四個大字清楚置頂，預計停電時間一眼就能掌握，整體排版清楚、不再擁擠，讓原本容易被忽略的通知單瞬間成為焦點。

新版的停電通知單大幅增加停電通知的字體大小，並重點式列出停電最重要的資訊。（翻攝Threads@ordesign.hi）

停電通知單為什麼重新設計？

負責設計的「偶爾設計OR design」表示，去年接到台電委託，希望改善民眾對停電通知「看不懂、看不到」的問題，讓資訊在第一時間就能被理解，也避免民眾誤以為停電是因缺電或未繳電費所致。設計團隊與台電多次討論後，重新梳理資訊層級與視覺動線，讓最重要的停電時間與原因成為視覺重點。

設計團隊也考量實務需求，將通知單模板分為固定資訊與可編輯區塊，讓各區處能快速套用與修改，同時維持整體識別一致。透過模板套印方式，也能降低印刷成本，即使改為彩色設計，仍兼顧實用與效率。

新版通知單曝光後，網友反應兩極但討論熱烈，不少人稱讚「資訊清楚又漂亮」「第一次收到沒有直接丟掉」，也有人表示黃色具有警示效果，更容易注意到。不過，也有民眾分享實際收到的仍是黑白列印版本，但排版依舊清楚，可快速看懂停電資訊。

