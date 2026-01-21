台電停電通知單大改版 網驚呼：美到捨不得丟

台電停電通知單經過重新設計後，意外在社群平台引發熱烈討論，新版本以清晰的資訊層級與視覺動線，讓民眾能快速掌握停電時間。網友看到新版通知單，驚呼「美到捨不得丟」。

台電停電通知單經過重新設計後，意外在社群平台引發熱烈討論。 （圖／翻攝台電官網）

新版通知單是由「偶爾設計（OR design）」團隊所打造，團隊在官方Threads說明，去年接獲台電委託，希望將停電通知單改版成「一眼就懂」的資訊設計。經過多次討論後，團隊重新調整資訊層級與視覺動線，讓民眾能快速掌握預計停電時間，同時清楚看到查證與諮詢管道。

此設計也讓不少網友感到驚艷，有網友在社群平台Threads分享收到的新版通知單，從照片可見，新版通知單最上方以大字標示「停電通知」，並用粗線圈出重點，下方清楚列出停電時間，與過去版面擁擠、字體偏小的設計相比，更清楚、好讀。

該篇文章曝光後，吸引大批網友紛紛稱讚「新版通知單真的很好看」、「第一次收到停電通知單沒有立刻丟掉」、「好美喔！清楚明瞭！ 小地方小改變，卻有大效果，給台電一個讚！公部門美感起飛！」、「公家機關的美感終於要活了嗎」、「這停電通知看起來好高級！」。另也有人分享藍色版本的停電通知單，同樣非常有設計感。

