台電光明抽蓄計畫每度電僅3元？環團憂潰壩風險要求駁回開發

台電擬推動「大甲溪光明抽蓄水力計畫」，今日進行第3次環評審議，環團會前舉辦記者會。（蔡佩珈攝）

為打造抽蓄水力發電機組，台電擬推動「大甲溪光明抽蓄水力計畫」，今日進行第3次環評審議。環團會前舉辦記者會指出，作為下池的谷關水庫淤積逾70％，還要承受本工程炸山後衍生的92萬土石，恐無多少餘裕能再抽蓄，作為上池的德基水庫淤積近30％，一旦淤滿，遲早會出現潰壩，且台電估算本開發發一度電成本僅3元，根本沒算進最昂貴的抽水動力費與充電費，呼籲新任環委駁回該案，停止破壞生態、不具經濟效益的電力開發。

台灣生態學會顧問張豐年說明，作為抽蓄下池的谷關水庫嚴重淤積，平常容量距離總庫容422萬立方公尺有一大段落差，若要抽蓄使用224萬立方公尺的機率不高，而德基水庫一旦淤滿，其下沖力道極大，遲早會出現潰壩。

他提到，台電規畫設置的5個土石堆置場，早年曾遭洪流沖擊，若之後堆置百萬噸土方、植生，不管施作何種保固措施，上方的土石遲早會再度崩落，底下還會遭溪水沖擊，未來恐回淤於谷關、天輪二壩，讓谷關電廠泡湯。

監督施政聯盟執行長許心欣則表示，台電聲稱光明計畫單位發電成本一度僅3元，卻不含抽水動力費與充電費，這是欺世騙俗，且本次開發依賴已嚴重淤積的水庫作為上、下池，可能加劇淤積而無法抽蓄，淪為耗費鉅資的有風險無效益的炸彈與蚊子工程。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴表示，台電便宜行事將炸山挖出的92萬方土石堆置在已經淤積達70％的谷關水庫上游大甲溪畔，在氣候變遷強降雨沖刷之下，將惡化谷關水庫淤積，縮短水庫壽命，如此殺雞取卵的作法，怎麼能夠通過？台電還宣稱光明電廠使用年限50年，把谷關水庫都淤積了怎麼抽50年？

她提到，總量高達192萬立方的5個土石堆置場，將犧牲18公頃的保安林，施工10年期間不僅毀掉其原本涵養水源、鞏固土砂的功能，增加土石沖刷、水庫淤積風險，對於原本棲息於此的生態影響更劇，然而台電的生態保育作為，竟然只是補種樹、施工場域設置圍籬、垃圾覆蓋而已，樹木的毀損與補植必須以生態復育為目標，因此營運期間保安林補植區域生態監測一定要做，以此來檢視是否達到生態補償成效。

