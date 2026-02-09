台電公司明潭發電廠關懷獨居銀髮族深獲好評 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】隨著農曆春節即將來臨，寒冬也跟著來報到，台電公司為關懷電廠周邊地區中低收入銀髮族及獨居老人，特辦理冬令送暖公益活動，一方面宣導公司「選購電器有方法，節能標章真正好。」並發放宣導品，另一方面實現企業社會責任及提升企業形象，因台電明潭發電廠位居水里鄉，所以特別針對水里鄉各村的獨居銀髮族為關懷對象共有19村95人。

由於台電公司關懷的對象遍及各村，必須分二天才能實施完成，本次發放的物品有暖暖包、提貨券、麵線及芝麻糊等，看到台電明潭發電廠志工來到偏遠地區關懷銀髮族，讓與會各村村長及獨居銀髮族們感受電廠志工的熱忱與愛心。雖然每村只有5人，但都可看到寒風起、送溫情的溫馨感受，並對台電的愛心關懷都深受感動。

台電公司發揮了「人飢己飢、人溺己溺」的精神，當看到志工們服務人群的『快樂心、志工情』，都感受到能夠有心力服務需要幫助的人，那種喜悅之心不可言語，他(她)們那種精神值得學習。

本次台電公司明潭發電廠關懷水里鄉銀髮族活動圓滿成功，電廠在地推動熱心公益、社會關懷行動、關懷社區獨居銀髮族、重視環保、熱心公益、發展專長等理念，都有相當績效成果有目共睹，藉由此活動拋磚引玉，希望有更多企業及善心人士投入關懷銀髮族公益活動。（圖／記者石振賢翻攝）