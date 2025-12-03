台電公布電費相關詐騙手法！收到簡訊2招辨識真偽

台電於臉書提醒電費相關詐騙手法。 圖：台電嘉義區處提供（示意圖）

[Newtalk新聞] 台電臉書粉絲專頁「台電電力粉絲團」發文指出，民眾若收到電費提醒簡訊，一定要注意兩大重點，真正的電費簡訊不會附上任何網址，而且發訊號碼一定是「111」。至於郵件與電話，也有明確辨識方式，提醒民眾避免上當導致荷包受損。

詐騙集團的手法日新月異，不過假電費、罰單等方式仍屢見不鮮，台電提醒，真正的「電費未繳提醒簡訊」有兩項辨識方式：第一，發送號碼會顯示為「111」；第二，內容絕對「沒有連結」。而手機簡訊則要注意，僅會列出未繳電費的電號、月份及地址，不會提供網址，「看到連結千萬別點！」

至於詐騙郵件，台電指出，自家寄出的電費相關郵件不會附上任何連結，也不會要求提供身分證或信用卡資料，更不會寄送壓縮檔案。台電更進一步提醒，真正的繳費通知電話分為語音與人工兩種，致電時也不會提供匯款帳號。

台電指出，詐騙集團的電費繳費通知電話，通常會出現「轉接專人」、「要求匯款」、「提供帳號」等方式行騙，若民眾聽到「轉接、身分證、匯款」等關鍵字，一定要提高警覺。

