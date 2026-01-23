台電兼顧穩供與環保 空污大減逾7成

南部中心／鄭博暉、林俊明、蘇晟維 台南報導行政院長卓榮泰23日特別到曾文水庫，為南化水庫與曾文水庫間的聯通管，進行啟用儀式，過去南化水庫因為庫容量小，每年因為大雨，得自然溢流超過6000到7000萬噸的水，如今透過聯通管，可以把水轉存到曾文水庫，可以減少南台灣在旱季時的供水壓力。南化水庫與曾文水庫聯通管打通，將進一步增強南台灣供水韌性。（圖／民視新聞）行政院長卓榮泰、台南市長黃偉哲，共同推開象徵的水閥，代表曾文水庫與南化水庫間的聯通管，終於貫通，也讓南台灣的供水韌性再邁開關鍵的一步，行政院長卓榮泰說，「它就幾乎是把全國的水庫，當做一顆一顆的珍珠，但是不把它散落在各地，是要用一條線把它連起來，可以讓它南到北、北到南，成為水力調度最大的資源。」行政院長卓榮泰。（圖／民視新聞）過去每逢冬季，南台灣就會出現乾旱問題，不過實際來到南化水庫，即便已經一陣子沒下雨了，但水庫庫存仍處在高水位的狀態，過去曾文水庫與烏山頭水庫，供應台南溪北地區及嘉義，水庫容量大，但水流相對較小，而南化水庫要供應南台南及大高雄的用水，但庫容量小，有流無庫，遇到大雨卻留不住水，如今聯通管打通後，雨季南化水庫的溢流雨水，可以轉往曾文及烏山頭水庫儲存，旱季再支援南化水庫供水，增強供水韌性。南化水庫與曾文水庫聯通管打通，將進一步增強南台灣供水韌性。（圖／民視新聞）台南市長黃偉哲指出，「每年光是南化水庫溢流出來的水量，有將近六、七千萬噸以上，南化水庫以後就不會再溢流了，如果雨量多的時候，它可以流到這個烏山頭水庫來蓄洪，那曾文水庫作為最大的水庫，它的調節功能就非常清楚。」光是透過聯通管轉存，一年就可以再多留下6000到7000萬噸的水，再加上海水淡化、再生水廠等規劃，讓南台灣不再每逢旱季就擔心無水之苦。原文出處：曾文南化聯通管啟用 南台灣旱季供水韌性升級 更多民視新聞報導王世堅知名度超高！小朋友參訪立院要簽名 合唱〈沒出息〉畫面曝連李在明都拜託「台灣撐住」 許美華：他知道藍白會扯關稅後腿轟台美關稅是賣身契 梁文傑嗆中共：先顧自己

