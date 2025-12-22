台電北北區處施工班揭牌添生力軍 提供穩定電力及優質服務

（台電台北北區營業處提供）

記者黃秋儒／台北報導

為提供民眾更優質的用電服務，加速供電時程並提升供電品質，台電台北北區營業處今(22)日舉辦施工班揭牌儀式，由台灣電力工會理事長吳有彬、處長許一女、勞工董事林政良、第36分會常理陳大業等人共同揭牌，儀式順利圓滿，施工班任重道遠。

台北北區營業處處長許一女表示，未來施工班人力將積極投入各項重大公共建設、用戶申請用電及災後搶修復電等工作，以因應北士科、內湖科技園區及淡水新市鎮等地區發展，不斷攀升的用電需求，另配合中央及地方政府推動捷運環狀線、淡江大橋及淡北道路等重大交通建設、電動車充電樁及再生能源等用電申請。台電將秉持一貫誠信、關懷、服務、成長的作為，提供更可靠、穩定電力及優質服務，讓用戶感受到台電的用心。

廣告 廣告

（台電台北北區營業處提供）

台北北區營業處指出，台北北區營業處服務區域為台北市內湖、南港、士林、北投、中山區以及新北市淡水、三芝、汐止等地區，近年受極端氣候影響，常因豪大雨及颱風等天災因素，對供電線路設備造成嚴重挑戰，台電也持續加強電網韌性，並強化第一線專業技術人力，以達成穩定供電任務。

台北北區營業處表示，台北北區營業處施工班初期成立1班，明(115)年再成立第2班，116年將擴大至4班28人，施工班除能緩解承攬商配電外線技術人才日益短缺、人員逐漸老化的問題，更可透過做中學、學中做的工作教導方式，由資深同仁將核心技術與經驗傳承給新進同仁，肩負配電外線技術傳承的重要使命，此外也能靈活調度支援供電線路事故搶修工作，以加速復電時效，提升供電品質。