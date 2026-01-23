台電北南區推燈泡汰換服務 守護新北獨居長輩





新北市政府社會局今（23）日舉辦「服務進家門 安心不孤單」記者會，面對新北市已突破80萬名長者、逾9,500位列冊獨居長輩的超高齡社會挑戰，台電北南區處攜手新北市跨局處及民間單位，共同為長者串起更完整的安心照護網絡。

新北市政府社會局長李美珍指出，今年首次與台電合作推動「獨居長者燈泡汰換服務」。針對居家照明維修有困難的長者，到府協助更換為高效省電燈泡，在提升居家照明亮度與安全性的同時，也協助長者減少用電量、節省電費支出，將節能效益落實於日常生活中。另也進行居家用電安全及節約用電宣導，提醒長者留意電線過載、電器老舊等用電風險，並分享簡易省電小撇步，提升用電安全與節能意識。

北南區處長林蒼喬表示，看似微小的照明改善，卻關乎長者的安心與生活品質，每一次到府服務、每一盞燈重新亮起，就是台電守護民眾的使命展現。能在年節前陪伴長輩、減少他們的生活不便並協助節省電費，是台電深感榮幸的事。未來將與新北市政府社會局持續合作，以實際行動照亮每位長者的生活，讓獨居不孤單，家中有光、心中更添溫暖。

